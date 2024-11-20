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Роспотребнадзор предупредил об опасности самолечения антибиотиками

Фото: Pxhere

Управление Роспотребнадзора по Петербургу напомнило горожанам, что противомикробные препараты помогают организму бороться с инфекцией, однако самоназначение рискует однажды привести к устойчивости микроорганизмов к таким препаратам.

По словам специалистов, приобретенная резистентность к антибактериальным и антимикробным препаратам является большой угрозой для здоровья человека, сообщают «Аргументы недели Петербург».

Наиболее эффективным способом избежать инфекционных заболеваний является вакцинация. Мытье рук – наиболее простой способ уничтожить микробы и тем самым предотвратить возможность заражения. Также необходимо соблюдать гигиену при готовке еды и избегать контакта с больными.

В Роспотребнадзоре отметили важность ответственного отношения к противомикробным препаратам.

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