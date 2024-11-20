Петербург подписал новое соглашение для ускоренной реализации ВСМ-1

Петербург совместно с другими регионами продолжает активно развивать проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург-Москва (ВСМ-1). Вице-губернатор города Кирилл Поляков сообщил, что этот проект имеет стратегическое значение для всей страны и окажет значительное влияние на развитие транспортной инфраструктуры.

Как отметил Поляков, создание ВСМ-1 направлено на улучшение транспортной доступности, усиление территориальной связанности между регионами и повышение мобильности населения. Ожидается, что новый железнодорожный коридор будет способствовать росту социальной и деловой активности в городах и регионах, соединенных этой магистралью.

Важным шагом на пути к реализации проекта стало подписание Соглашения о взаимодействии между Петербургом и Федеральным агентством железнодорожного транспорта. Этот документ является необходимым для заключения концессионного соглашения, которое станет основой для создания высокоскоростной магистрали. Подписание соглашения состоялось на полях форума, и теперь стороны могут приступить к более детальной проработке и внедрению проекта.