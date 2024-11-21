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Крейсер «Аврора» сел на мель из-за падения уровня воды на Неве

Фото: скриншот видео

Петербуржцы заметили необычное явление на Неве: знаменитый крейсер «Аврора», стоящий на якоре в центре города, оказался в необычном положении — его корма заметно приподнялась над водой. Причиной этому стал резкий спад уровня воды в реке, который составил около 80-100 см.

Как сообщает 78.ru, сгон воды стал результатом изменившихся погодных условий, и, по словам специалистов, для самого крейсера это не несет никакой угрозы. Несмотря на то, что корабль «сел на мель», угрозы для его состояния или безопасности нет — это естественное явление, которое не оказывает воздействия на техническое состояние «Авроры».

Снижение уровня воды в Неве, как объяснили эксперты, вызвано изменениями в гидрологической ситуации, в том числе влиянием ветра и погодных факторов. При этом в ближайшее время уровень воды в реке должен восстановиться, и крейсер вернется в привычное положение.

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