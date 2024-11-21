В Ленинградском зоопарке у китайских мунтжаков появились детёныши

В Ленинградском зоопарке родились два детёныша китайских мунтжаков — самец и самка. Об этом в своём Telegram-канале сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Малыши появились на свет в сентябре и октябре, и, по словам зоологов, чувствуют себя прекрасно.

Самец проявляет активность, смело исследуя свой вольер, в то время как самка ведёт себя осторожно, предпочитая оставаться рядом с более опытными взрослыми особями. Несмотря на свою сдержанность, девочка продолжает адаптироваться к новому окружению.

Китайские мунтжаки — это представители рода оленей, которые обитают в Юго-Восточном Китае и Тайване. Эти животные известны своими компактными размерами и необычной внешностью. Рога мунтжаков простые, с максимум двумя ответвлениями, длина которых не превышает 15 см. Характерной особенностью этих оленей являются тёмные полосы на лице, напоминающие форму буквы «V», которые указывают на наличие секретных желез возле глаз.

В дикой природе продолжительность жизни мунтжаков не превышает 10 лет, однако в условиях зоопарков эти животные могут жить до 16–18 лет.