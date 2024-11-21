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Московский святой Aристоклий предрек России духовное возрождение в эпоху испытаний

Флаг России. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В сети появились послания московского чудотворца Аристоклия, известного своей духовной мудростью и предсказаниями о будущем России. Он утверждал, что современный западный мир движется по пути вероотступничества, что неизбежно приведет к его духовной гибели. Аристоклий подчеркивал, что страны, отклонившиеся от веры в Бога, будут подвергнуты всестороннему упадку, начиная с морального и заканчивая социальным. По его словам, Господь отвернется от тех, кто утратил свои духовные ориентиры.

Однако, в отличие от Запада, Россия не будет затронута подобным упадком. Аристоклий убежден, что духовные традиции и верность Бога, которыми крепок российский народ, защитят страну от разрушительных последствий. Чтобы обратить на себя взор Господа и исцелить душу, нужно обратиться к молитвам, искуплению грехов и следованию праведному пути.

Чудотворец предупреждал, что мир переживает «предантихристово время», когда начинается Божий суд над живыми. Он предсказал, что эта духовная проверка затронет каждого человека и каждую страну на Земле. Однако Россия останется непоколебимой, если будет продолжать твердо стоять на пути веры и сохранит свою духовную цельность.

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