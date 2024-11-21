Глава ФНС рассказал о рисках переноса выплаты годовых премий

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров рассказал, что некоторые компании решили перенести выплату бонусов на ранние сроки, чтобы не попасть под повышение ставки налога на прибыль (с 20 до 25%) и увеличение НДФЛ свыше 2,4 млн руб. в год. Но при этом Налоговая служба пристально наблюдает за возможными манипуляциями.

Даниил Егоров пояснил, что в том случае, если налоговики заметят аномальное завышение налоговой базы к концу года ради ее уменьшения в следующем году, то это рискует привести к проверкам с потенциальным доначислением налогов, сообщает «Деловой квартал Санкт-Петербург» со ссылкой на РБК.

«Я не могу сказать, что нельзя раньше выплатить бонусы. <…> Я не могу черное и белое четко разделить, но могу предупредить: если, ребята, вы перегнете палку, мы среагируем», — оповестил глав компаний Егоров.

Также Даниил Егоров согласился с мнением о том, что вопрос выплаты годовых премий является «тонкой материей», но если действия компании аномальны, то налоговая начнет «атаковать с большой долей вероятности».