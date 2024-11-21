Спикер ЗакСа Бельский возглавит петербургское отделение «Единой России»

В Петербурге новым руководителем регионального отделения партии «Единая Россия» станет председатель Законодательного собрания города Александр Бельский. Этот пост ранее занимал депутат Государственной думы Сергей Боярский, который недавно заявил о своём решении сложить полномочия.

До официального утверждения на должности Бельский займёт временно исполняющего обязанности главы регионального отделения. Ожидается, что на партийной конференции его кандидатура будет окончательно утверждена на пост секретаря петербургского отделения партии.

Напомним, что перед этим Сергей Боярский, занимавший пост главы петербургской «Единой России», сообщил о своём намерении покинуть этот пост.