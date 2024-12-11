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Россиянам объяснили, как заблаговременно начать копить на пенсию

Пенсии в России индексируются каждый год, однако для многих граждан этого недостаточно для комфортной жизни. Как улучшить финансовое положение на пенсии, рассказала Ирина Панова, руководитель филиала страхового брокера, в интервью «ФедералПресс».

Россиянам объяснили, как заблаговременно начать копить на пенсию
Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

По словам Пановы, размер пенсии зависит от ряда факторов, таких как страна проживания, особенности пенсионной системы и индивидуальные обстоятельства. Один из ключевых способов увеличить пенсию — это участие в накопительных программах. Если пенсионная система позволяет делать дополнительные взносы, эти накопления могут существенно увеличить размер будущих выплат.

Другим важным фактором, влияющим на размер пенсии, является продолжительность трудового стажа. Эксперт подчеркнула, что во многих пенсионных системах размер выплат зависит от количества лет, проведенных на работе. Увеличение трудового стажа способствует росту общей суммы пенсионных начислений.

Россиянам объяснили, как заблаговременно начать копить на пенсию
Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Также Панова отметила важность уровня заработной платы. Поскольку пенсия часто рассчитывается на основе средней зарплаты за определённый период, её рост положительно сказывается на размере будущих выплат.

Еще одним методом увеличения дохода на пенсии является инвестирование в различные финансовые инструменты. Это позволяет создать дополнительный источник дохода, который может повысить уровень жизни в старости.

Панова также порекомендовала регулярно проверять условия пенсионного плана, так как на рынке могут быть более выгодные предложения, способные улучшить финансовое положение.

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