Петербуржцам еще три года не покажут «Театральную»

Губернатор Петербурга Александр Беглов поделился планами по развитию городского метрополитена и обозначил ключевые трудности, с которыми сталкивается строительство отдельных станций.

По его словам, метростроение стало одной из самых сложных задач за все время его работы в должности. Беглов признался, что ситуация, с которой он столкнулся в 2018 году, напоминала «идеальный шторм», уподобив ее кризису, знакомому морякам. Тогда состояние дел в сфере метростроения он описал как критическое, сообщают «Аргументы недели Петербург».

Прежняя команда «Метростроя» не справилась с задачами, оставив сотрудников без зарплаты. На тот момент город не мог полноценно влиять на управление компанией из-за минимального пакета акций, а действия ключевых проектировщиков усугубляли ситуацию. Также ряд специалистов перебрался за границу, а сама компания действовала «безответственно».

Отдельно Беглов остановился на ситуации со станцией метро «Театральная». Губернатор рассказал, что она уже существует, однако до сих пор сталкивается с проблемой отсутствия выхода. Сейчас ведутся переговоры о покупке земельного участка, расположенного в 700 метрах от станции. Также он отметил, что проект «Горного института» пришлось отложить, так как его развитие зависит от завершения строительства «Театральной». В связи с этим открытие станции откладывается еще на три года.

Комментарии также коснулись трудностей, вызванных противодействием неких лиц, которые, по мнению губернатора, были известны, но некомпетентны, и выступали против строительства выхода к театру.