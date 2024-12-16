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Половина россиян отказывается от просмотра новогодних телешоу

Многие россияне устали от новогодних музыкально-развлекательных шоу, считая их проявлением тщеславия и вранья. Об этом сообщил 360.ru.

Половина россиян отказывается от просмотра новогодних телешоу
Фото: Филипп Киркоров. Скриншот из видео

Опросы показали, что почти половина населения не планирует смотреть подобные передачи, даже в фоновом режиме. Писатель Беседин раскритиковал эти шоу, называя их «беснованием» и «корпоративной гордыней госмонополистов», и призывает показывать на экранах «настоящих людей», а не напыщенных артистов.

Он отметил, что «голубые огоньки» утратили свою первоначальную суть, где показывали достижения года и простых героев, а теперь превратились в «китчевую вульгарность». «Голая вечеринка» Ивлеевой, где засветились многие участники «огоньков», лишь подтвердила это. Беседин считает, что телевизионная «мафия» жестко оберегает свои привилегии, из-за чего зрители разочаровываются. Он предложил вместо привычных шоу показывать учителей, медиков, летчиков, бойцов СВО и других, кто совершает подвиги «без мишуры». Он поделился, что это может не принести высокие рейтинги, но посчитал, что это должен быть государственный проект, показывающий людей, а не звезд.

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