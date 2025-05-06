Ученые обнаружили разрушительное действие ржавчины на картины

Арабские ученые обнаружили, что обычные ржавые гвозди представляют серьезную угрозу для старинных картин.

Старинные масляные картины являются хрупкими произведениями искусства, которые со временем могут разрушаться. Большую опасность для них представляют повреждение от железных гвоздей, которыми холст прикрепляют к подрамнику. Ржавчина от них может нанести вред картинам.

Арабские ученые провели исследование, чтобы выяснить, как именно коррозия влияет на краски и структуру картин. Специалисты выяснили, что ржавчина с гвоздей проникает в слои картины, изменяя цвет пигментов и разрушая их структуру. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Эксперты сосредоточились на трех основных цветах: красной и желтой охре, а также ультрамарине (синий). Они поместили ржавые гвозди на образцы с этими пигментами и создали условия повышенной влажности и температуры, чтобы ускорить процесс старения.

Сильный ущерб от ржавчины понес синий пигмент. Он потемнел и покрылся коричневыми пятнами. Желтая и красная охра тоже изменили цвет, став более тусклыми и приобретя коричневатый оттенок. Коррозия разрушала и структуру пигментов, делая их менее устойчивыми.

Чтобы сохранить культурное наследие, специалисты рекомендуют заменять железные гвозди на антикоррозийные материалы или хотя бы обрабатывать их защитными покрытиями. Контроль влажности и температуры в помещениях, где хранятся картины, также может замедлить процесс разрушения.