Петербуржцам объяснили пояснили порядок шествия «Бессмертный полк»

В Петербурге организаторы акции «Бессмертный полк» подробно объяснили схему построения колонны и специальные условия для участия людей старшего поколения.

Как сообщает «Петербургский дневник», участников акции ждут на площади Александра Невского, где будут работать два КПП. Организаторы рекомендуют подойти к 12:00, несмотря на более раннее начало досмотра.

Шествие стартует в 14:00 по Невскому проспекту с финишем на Дворцовой площади. По пути следования предусмотрены выходные пункты (вход через них невозможен).

Для поддержки пожилых участников будут дежурить волонтеры: они помогут с навигацией, сопровождением и другой необходимой помощью. На всем маршруте также будут находиться медицинские бригады и волонтеры-медики.