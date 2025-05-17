В Петербурге планируют завершить реставрацию храма Петра и Павла в 2026 году

Реставраторы готовятся к последнему этапу работ по восстановлению фасадов храма Петра и Павла в Петергофе. Полностью завершить проект планируется к 2026 году.

На данный момент специалисты занимаются инъектированием трещин, восстанавливают керамические изразцы и декоративные элементы из лекального кирпича светлых и терракотовых оттенков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Представители Смольного отметили, что возвращение храму исторического облика — одна из ключевых задач для города.

За последние годы реставраторы устранили аварийное состояние несущих конструкций. В ходе работ была отремонтирована кровля, центральная большая глава и четыре малые лавки. Также специалисты покрыли кресты сусальным золотом.

Также завершена отделка колокольни с шатровой крышей «в шашечку» и часовни у западного фасада. Для этих элементов использовали 66 видов облицовочного кирпича, изготовленного по спецзаказу из особой глины.

Отметим, что работы по воссозданию фасадов финансируются из городского бюджета с 2013 года. Реставрация западного фасада завершилась в 2024 году.