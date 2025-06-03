Ученые обнаружили связь между урбанизацией и психическим здоровьем

Городские улицы могут влиять на психическое здоровье человека. Китайские ученые выяснили, как зелень и инфраструктура снижают стресс.

Исследователи попытались выявить связь между визуальными элементами улиц и восприятием, а также восстановительным эффектом для психики.

Восстановительное восприятие — это способность окружающей среды снижать стресс и улучшать психоэмоциональное состояние. Для его оценки использовалась шкала RCS, включающая факторы, такие как побег от повседневности и соответствие личным потребностям, отмечают авторы исследования.

Участники оценивали 500 изображений городских улиц по 5-балльной шкале. Полученные данные были использованы для обучения модели Random Forest, позволяющей предсказывать уровень восстановительного восприятия в зависимости от визуальных компонентов, таких как тротуары, здания, стены, деревья и зелень, сообщает Scientific reports.

Результаты анализа показали, что районы с высоким восстановительным восприятием расположены около парков и набережных, тогда как старые кварталы с недостатком зелени получили низкие оценки.

Кроме того, примененная модель MGWR продемонстрировала, что наличие деревьев, дорог и тротуаров является решающим фактором восприятия, причем их воздействие может варьироваться в зависимости от местоположения. Наличие деревьев на Ушэнь-роуд существенно повышало общую оценку качества улицы, в то время как в плотно застроенных районах их отсутствие увеличивало ощущение дискомфорта.

Авторы исследования подчеркивают, что качество городской среды влияет на психическое здоровье. Рекомендуется увеличить зеленые зоны, модернизировать инфраструктуру и уменьшать визуальный шум. Будущие исследования могут рассмотреть более широкий спектр данных и учитывать демографические факторы.