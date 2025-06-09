Автоэксперт Кадаков заявил, что «карта спасения» загрузит автопроизводителей

Обязательное внедрение «карт спасения» для автомобилей в России создаст дополнительную нагрузку на производителей. Об это рассказал автоэксперт Максим Кадаков.

В беседе с «360.ru» Кадаков отметил, что идея основана на наличии всей необходимой информации в базе данных МЧС, доступной в режиме онлайн. Однако он подчеркнул, что для бензиновых автомобилей, сконструированных по единому принципу, эта система не принесет существенной пользы, тогда как для гибридов и электромобилей она может быть действительно полезной.

Кадаков подчеркнул, что реализация этой идеи не имеет смысла, если сведется к формальному заполнению документов без практической пользы. По его мнению, автопроизводители будут противодействовать этой инициативе, поскольку она создаст для них дополнительную нагрузку.