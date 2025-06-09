Авиакомпаниям могут запретить самим устанавливать нормы по весу ручной клади

Сенатор Айрат Гибатдинов внес в Государственную думу законопроект, направленный на запрет самостоятельного установления авиакомпаниями норм по весу и размерам ручной клади пассажиров.
Документ уже размещен в электронной базе Госдумы. Отмечается, что это решение продиктовано необходимостью защиты прав пассажиров.
Законопроект предусматривает исключение возможности авиакомпаний самостоятельно устанавливать ограничения на размеры и вес ручной клади, включая дополнительные вещи, которые разрешены к бесплатной перевозке согласно авиационным правилам. Нормы должны быть унифицированы.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных бюджетных ассигнований и не приведет к значительному удорожанию авиабилетов, а также нацелен на пресечение злоупотреблений со стороны авиакомпаний.