Новая магнитная буря можетожидать Петербург из-за вспышки на солнце

На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек, последние события подобного уровня наблюдались два месяца назад. Она может привести к возникновению магнитного возмущения.

Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По данным ученых, новая сильная вспышка класса M4.52 была зарегистрирована сегодня в 08:25 по московскому времени. Накануне в это же время произошла вспышка M4.56, которая стала самой крупной с 20 июня текущего года.

Специалисты отметили, что солнечная активность продолжает расти, и в течение суток возможны события высшего класса X. Активные области сместились примерно на 15 градусов ближе к направлению на Землю, и сейчас находятся в 50 градусах от линии Солнце-Земля. Такое положение все еще считается относительно безопасным, но требует повышенного внимания.

Ученые подчеркивают, что главной интригой остается запас вспышечной энергии на Солнце. Активные процессы продолжаются уже пять дней, но признаков истощения пока не наблюдается. Вторник назван решающим днем — если активность снизится, то к концу недели Солнце может успокоиться. В противном случае магнитные бури в Санкт-Петербурге с середины недели станут практически неизбежными.

Ранее сегодня в 03:22 по московскому времени была зафиксирована еще одна вспышка класса M3.3. За сутки на Солнце произошло семь вспышек более слабого класса C.