Госдума предлагает получать товар покупателю бесплатно при ошибке в ценнике

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Депутаты Государственной думы внесли законопроект о введении принципа «честный чек», согласно которому покупатель получит товар бесплатно при несоответствии цены на кассе и ценнике.

В Госдуму внесен законопроект о введении принципа «честный чек» для защиты прав потребителей. Инициатива предполагает внесение изменений в закон «О защите прав потребителей».

В случае превышения цены на кассе относительно стоимости, указанной на ценнике, покупатель получит товар бесплатно. Авторы законопроекта отмечают, что подобная мера создаст экономические стимулы для ритейлеров поддерживать актуальность ценников, поскольку каждая ошибка будет приводить к прямым убыткам.

В пояснительной записке подчеркивается, что принцип «честный чек» уже доказал свою эффективность в международной практике, способствуя повышению прозрачности розничной торговли и снижению количества случаев несоответствия цен.

