Юмор South Park стал ударом по репутации Гарри и Меган

Самый болезненный эпизод в жизни принца Гарри и Меган Маркл после их отказа от королевских обязанностей, по мнению экспертов, связан вовсе не с громкими интервью или мемуарами.

Почти шесть лет прошло с тех пор, как герцоги Сассекские потрясли общественность своим решением покинуть Великобританию и отказаться от статуса старших членов королевской семьи. За это время пара, особенно Гарри, не раз делилась откровениями о жизни во дворце, высказывала претензии в адрес King Charles и Prince William, а в книге Spare Гарри даже рассказал о ссоре с братом, которая закончилась потасовкой в Kensington Palace.

Многие критики упрекали супругов в противоречиях: с одной стороны, они требовали уважения к личной жизни, с другой — сами становились героями сенсационных интервью. Однако, как отмечает эксперт Daisy McAndrew в новом фильме Channel 5 Harry and Meghan: Royal Hypocrites, именно эпизод South Park, высмеивающий их «тур в защиту приватности», стал для пары настоящим ударом по репутации. В сатирическом мультфильме персонажи, напоминающие Гарри и Меган, требовали уединения, одновременно устраивая промо-тур для книги Waaaagh — явная отсылка к мемуарам Spare.

По словам Daisy, именно этот момент стал для Гарри и Меган самым разрушительным: когда их высмеяли в мультфильме, показав лицемерие — требовать приватности и при этом появляться на всех ток-шоу. После этого, считает эксперт, отношение к паре изменилось даже у тех, кто раньше их поддерживал.

Откровения Сассекских привели к разрыву с родственниками, однако недавно Гарри сделал шаг к примирению: он встретился с King Charles на частном чаепитии в Clarence House, впервые за 19 месяцев. В прессе появились сообщения, что встреча прошла в официальной обстановке, а Гарри якобы пошутил, что чувствовал себя больше гостем, чем членом семьи. Также сообщалось, что он подарил отцу фотографию своих детей — Арчи и Лилибет.

Пресс-секретарь герцога Сассекского опроверг эти публикации, заявив, что цитаты выдуманы и распространяются теми, кто хочет помешать примирению. Он подтвердил лишь, что Гарри действительно вручил King Charles фотографию в рамке, но на ней не было супругов.