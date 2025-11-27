В Петербурге могут установить лазерную проекцию на трамвайных остановках

В Петербурге рассматривают возможность установки лазерной проекции на трамвайных остановках. Нововведение направлено на повышение безопасности пассажиров.

Система будет предупреждать водителей о приближении к остановочным пунктам, где пассажиры выходят на проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Обсуждение данного проекта состоялось в рамках заседания Координационного совета по вопросам доступности общественного транспорта для людей с ограниченными возможностями. Мероприятие прошло на площадке Экспозиционно-выставочного комплекса Горэлектротранса.

В работе совещания приняли участие представители Законодательного Собрания Северной столицы, подведомственных Комитету по транспорту учреждений, операторов трамвайных линий «Славянка» и «Чижик», а также общественных организаций инвалидов и маломобильные граждане.

На заседании обсудили создание стандарта обслуживания пассажиров с инвалидностью и организацию удобных пересадок между разными видами транспорта. Особое внимание уделили проблемам трамвайных остановок: несоответствию высоты платформ и выходов на проезжую часть, что создает риски для пассажиров в условиях активного автомобильного движения.

На данный момент в Петербурге работают 858 трамвайных остановок. Из них 544 находятся на обособленном полотне, а 245 (28% от общего числа) оборудованы повышенными посадочными площадками.

Представители Комтрнаса и «Горэлектротранса» предложили Комитету по развитию транспортной инфраструктуры строить остановки «венского» типа на совмещенном полотне. Такой проект предполагает поднятие уровня проезжей части для автомобилей на всем протяжении остановочного пункта.