Петербуржцам перечислили пять устаревших моделей зимних шапок

Эксперты составили список зимних головных уборов, которые могут визуально добавить возраст. Вместо устаревших моделей стилисты рекомендуют выбирать лаконичные и современные фасоны.

С наступлением холодов вопрос выбора шапки становится особенно актуальным. Стилисты отмечают, что некоторые модели не только вышли из моды, но и способны сделать образ строже и взрослее.

К таким фасонам относятся береты с обильным декором, например, крупными помпонами или меховыми вставками. Подобные детали утяжеляют силуэт и считаются неактуальными. В качестве альтернативы специалисты предлагают простые шерстяные или кашемировые береты нейтральных оттенков.

Еще одной устаревшей моделью стали тонкие шапки-чулки, которые часто сползают и создают эффект небрежности. Им на смену пришли шапки-бини, сохраняющие объем на макушке и мягко обрамляющие лицо. Предпочтение отдается светлым тонам, таким как молочный, светло-серый или мятный.

Также эксперты советуют избегать шапок из пряжи с длинным ворсом, так называемой «травки», которая может выглядеть неопрятно. Более удачным выбором станут головные уборы из мохера или ангоры, сообщает «Петербург2».

Большинство стилистов считает, что излишний декор часто делает образ дешевым. Вместо этого эксперты рекомендуют модели горчичного, изумрудного или винного цветов. Традиционные шапки из норки с четкими линиями могут выглядеть слишком формально. Их альтернативой могут стать объемные меховые панамы, такие как модели из овчины.