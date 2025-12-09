Вторник, 9 декабря 2025
$76.09 €88.7 ¥10.73
3.9 C
Санкт-Петербург
Новости

Петербуржцам перечислили пять устаревших моделей зимних шапок

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Эксперты составили список зимних головных уборов, которые могут визуально добавить возраст. Вместо устаревших моделей стилисты рекомендуют выбирать лаконичные и современные фасоны.

С наступлением холодов вопрос выбора шапки становится особенно актуальным. Стилисты отмечают, что некоторые модели не только вышли из моды, но и способны сделать образ строже и взрослее.

К таким фасонам относятся береты с обильным декором, например, крупными помпонами или меховыми вставками. Подобные детали утяжеляют силуэт и считаются неактуальными. В качестве альтернативы специалисты предлагают простые шерстяные или кашемировые береты нейтральных оттенков.

Еще одной устаревшей моделью стали тонкие шапки-чулки, которые часто сползают и создают эффект небрежности. Им на смену пришли шапки-бини, сохраняющие объем на макушке и мягко обрамляющие лицо. Предпочтение отдается светлым тонам, таким как молочный, светло-серый или мятный.

Также эксперты советуют избегать шапок из пряжи с длинным ворсом, так называемой «травки», которая может выглядеть неопрятно. Более удачным выбором станут головные уборы из мохера или ангоры, сообщает «Петербург2».

Большинство стилистов считает, что излишний декор часто делает образ дешевым. Вместо этого эксперты рекомендуют модели горчичного, изумрудного или винного цветов. Традиционные шапки из норки с четкими линиями могут выглядеть слишком формально. Их альтернативой могут стать объемные меховые панамы, такие как модели из овчины. 

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Бизнес-вести

Почему «Контрол лизингу» не страшен дефолт «Монополии»

В СМИ циркулирует информация о «сделке года», в которой участвует КОНТРОЛ лизинг. Как сообщили нашему изданию в компании, сделку по компании «Монополия» не финансировали как лизингополучателя, а заключали договоры напрямую с индивидуальными предпринимателями.Компания «Монополия» в рамках этой сделки не является должником или лизингополучателем.«Монополия» – это площадка по интеграции заказов с несущественной долей рынка. Отдельно тщательно отслеживается платежеспособность клиента и состояние предмета лизинга, в том числе с помощью телеметрии АВО и регулярных осмотров.КОНТРОЛ лизинг следит за соотношением цены залога и размера долга. Согласно регламентам по работе с проблемными активами, после двух неплатежей происходит процедура изъятия техники и передача новому лизингополучателю – индивидуальному предпринимателю.Как далее поясняют в компании, доля индивидуальных предпринимателей в лизинговом портфеле КОНТРОЛ лизинг, работающих на рынке грузоперевозок и...
Читать далее
Новости

Сколько может получить Ленобласть с продажи красивых номеров через «Госуслуги»

В России предложили узаконить торговлю «красивыми» автомобильными номерами. Проводить её планируют прямо через ГИБДД и портал «Госуслуги». С соответствующей законодательной инициативой выступили депутаты Госдумы от партии «Новые люди». Разбираемся, как это отразится на бюджете Ленинградской области.Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков отметил, что легальная продажа таких номеров через «Госуслуги» — это логичный шаг. Он пояснил, что этот подход прост и экономически обоснован: в бюджет поступят миллиарды рублей, а правила продажи станут прозрачными для каждого автовладельца. Владислав Даванков добавил, что президент России Владимир Путин также обратил внимание на проблему. Это поможет быстрее легализовать торговлю автомобильными номерами.Сторонники партии «Новые люди» провели эксперимент. Всего за несколько часов они обнаружили на дорогах Ленинградской области 150 дорогих авто с «красивыми» номерами. Если опираться...
Читать далее

Популярное

дтп ленобласть авто дети полиция суд погода убийство Россия петербург владимир путин прокуратура проверка статистика праздник москва туризм недвижимость цены Роспотребнадзор здоровье Новый год ученые экология Госдума жильё конкурс музеи ребенок Китай пенсии мошенники александр дрозденко реконструкция гатчина дворцовая площадь выплаты путешествия проекты космос Александр Колесов кгиоп депутаты грипп звезды

Новости дня

Вне СПб

Татьяна Буланова стала студенткой заочного отделения минского института

Наука

Звездопад Геминиды достигнет максимума в ночь на воскресенье

Новости

Прокуратура проверит обстоятельства возгорания на катере в Петербурге

Город

Петербуржцев предупредили о желтом уровне опасности из-за сильного ветра

Ленинградская область

В Гатчине открыли мемориальную доску участникам Великой Отечественной

Город

В Петербурге растет спрос на малогабаритное жилье в исторических зданиях

Город

В Петербурге завершили расследование дела об осквернении Вечного огня

Культура

Три дома на Боткинской улице стали памятниками архитектуры

Новости

Спрос на ИИ-инфраструктуру провоцирует рост цен на оперативную память

Ленинградская область

В Ленобласти защитили студенческие проекты по экологии

Город

В декабре «Новогодняя почта» вернется на Дворцовую площадь

Новости

Аномальная комета 3I/ATLAS вызвала тревогу среди ученых

Деньги

В Госдуме раскритиковали предложение о единовременной выплате пенсионерам

Город

В парадной доходного дома на Каменноостровском проспекте появились трещины

Город

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла на 30% за неделю

Новости

Биологи оценили влияние человека на кошачье мяуканье

Наука

Обычный анализ крови способен выявить скрытую угрозу для здоровья

Новости

Мошенники атакуют таксистов и курьеров через вредоносные приложения

Культура

Рукопись песни Виктора Цоя продадут в Петербурге за миллион рублей

Новости

Суд Петербурга приговорил Олега Каштело к 9 годам колонии строгого режима

Новости

Rutube впервые обогнал YouTube по дневной аудитории в России

Новости

В Петербурге выбрали лучшего контролера общественного транспорта 2025 года

Ленинградская область

Каждый двухсотый пароль в утечках данных заканчивался на цифры 2024

Новости

За месяц волонтеры нашли 189 человек на территории Петербурга и Ленобласти

Новости

Виталий Бородин хочет лишить Пугачеву звания народной артистки СССР через суд

Новости

В Петербурге возбуждено дело об убийстве новорожденного ребенка

Ленинградская область

Китайские инвесторы планируют построить технопарк в Ленобласти

Ленинградская область

Десять музеев Ленобласти станут официальными площадками для регистрации брака

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb