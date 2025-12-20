На Дворцовой площади в Петербурге зажгли главную новогоднюю елку

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония зажжения огней на главной городской елке.

В субботу вечером на Дворцовой площади Санкт-Петербурга зажгли главную городскую новогоднюю елку. В церемонии участвовал Дед Мороз, приехавший из Вологодской области.

Тридцатиметровое дерево украшено в традиционном ретро-стиле. На нем размещены флажки, серпантин, а также игрушки в виде шаров, снеговиков, щелкунчиков, конфет и лошадок. Работы по украшению были завершены на два дня раньше графика.

Гирлянды по всей длине елки были зажжены утром 18 декабря. Окончательное торжественное включение состоялось 20 декабря, после чего иллюминация будет работать в темное время суток на протяжении всех праздников.

Саму елку привезли и установили на площади 10 декабря. Она оказалась выше главной елки Москвы, но ее менее пышный вид вызвал неоднозначные оценки жителей, о чем говорят комментарии в соцсетях.

Ранее рядом с елкой открылась бесплатная Рождественская горка для катания на ватрушках, которая будет работать до 11 января. Рядом также действует рождественская ярмарка.