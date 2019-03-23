На Московском проспекте начали сносить завод “Петмол”

На месте бывшего завода будет возведен новый жилой комплекс. Фото: Дмитрий Олейник/Facebook

На месте бывшего завода будет возведен новый жилой комплекс. Фото: Дмитрий Олейник/Facebook

Работники уже снесли часть проходной и начали это делать еще 22 марта. Деятельность предприятия сейчас проходит в промышленной зоне “Парнас”.

О сносе проходной бывшего завода “Петмол” сообщили очевидцы события. Об этом пишет ИА “Диалог”. Петербуржцы удивилась сносу части объекта, расположенного на Московском проспекте.

На проспекте раньше размещался завод “Петмол”, который переехал в промышленную зону “Парнас” и сейчас там осуществляет свою деятельность. Здание на Московском проспекте было построено в советское время и внешне является копией основного исторического здания завода — бывшего скотопригонного двора.

Также отмечается, что большую часть завода на проспекте уже снесли. Теперь на месте бывшего завода будет возведен новый жилой комплекс.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у метро “Московская” появится 19-этажный жилой комплекс в стиле “эко”.