В России нашли мужчину, которому начисляли пенсию в 150 тысяч рублей

Он получал крупную сумму каждый месяц.

О странном случае стало известно седьмого апреля. По предварительным данным, пенсионер стал богачом благодаря своей дочери. Она работает начальником одного из районных управлений Пенсионного фонда России. Сейчас женщину обвиняют в мошенничестве – она якобы подделывала документы, чтобы начислять отцу 150 тысяч рублей, вместо положенных 13 тысяч (примерно столько получают жители Воронежской области, согласно данным за 2018 год, предоставленными РИА Воронеж).

В отношении обманщицы заведено уголовно дело. Его ее признают виновной, то женщина может сесть за решетку на срок до 10 лет. Ущерб оценили в 3,5 миллионов рублей, говорится на сайте прокуратуры.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что волгоградский депутат считает, что низкая пенсия — признак алкоголизма и тунеядства. Нужно трудиться, чтобы получать, как он, до 20 тысяч рублей в месяц.