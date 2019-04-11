Свой пост покидает заместитель Главка полиции Петербурга

В правоохранительных органах начал работать еще в прошлом столетии. Фото: https://skurkys.livejournal.com
В правоохранительных органах начал работать еще в прошлом столетии. Фото: https://skurkys.livejournal.com

Николай Роговой был назначен на пост еще в 2011 года. С чем связана отставка генерал-майора пока неизвестно.

Сегодня стало известна, что генерал-майор внутренней службы Николай Роговой покидает пост, который он занимал вот уже 8 лет. Об этом телеканалу “78” сообщил источник в правоохранительных органах. С чем связана отставка пока не сообщается.

Николай Роговой окончил Ленинградский технологический институт холодильной промышленности и факультет права и экономической безопасности Санкт-Петербургского инженерно-экономического университета.

В правоохранительных органах начал работать еще в прошлом столетии. В 1980 году он стал инспектором взвода дорожного надзора УВД Куйбышевского райисполкома Ленинграда.

Спустя 23 года возглавлял отдел ГИБДД УВД Петроградского района, а в мае 2011 года был назначен заместителем начальника ГУ МВД.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полицейский главк Петербурга проверяет “инквизиция” из Москвы.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
главк мвд Николай Роговой полиция
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