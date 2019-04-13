Ученые нашли «лечебный» завтрак для диабетиков

Канадские ученые обнаружили, что людям с диабетом второго типа лучше всего есть на завтрак омлет. Он помогает держать под контролем уровень глюкозы в крови.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие добровольцы. В первый день эксперимента они ели на завтрак омлет, а во второй — овсяную кашу с фруктами. Оставшиеся приемы пищи были одинаковые, сообщает журнал Medical Express.

На теле добровольцев были закреплены мониторы, измеряющее уровень глюкозы каждые пять минут.

Ученые установили, что завтрак с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров (омлет) помогает предотвратить выброс сахара в кровь после еды и держит под контролем уровень глюкозы на протяжении всего дня.

Руководитель исследования Джонатан Литтл заметил, что результаты удивили ученых: было ясно, что снижение количества углеводов поможет избежать скачка сахара, но то, что эффект держится весь день, стало открытием.

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