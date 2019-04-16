Организаторы Тотального диктанта рассказали о забавных ошибках

В Санкт-Петербурге для диктанта подготовили 117 площадок. Фото: pixabay.com
В Санкт-Петербурге для диктанта подготовили 117 площадок. Фото: pixabay.com

Они рассказали, что люди довольно часто не могли вспомнить, как пишут слова «обаяние», «пессимистичный» и «пьеса».

Пока что все работы не проверены, но уже есть промежуточные результаты, которые стали известны 15 апреля. Организаторы отметили, что каждый раз им сложно прогнозировать, какие слова вызовут затруднения у участников. На этот раз вышло точно так же. Некоторые люди называли Сальери Савелием, а Плюшкина путали с Клюшкиным, передают РИА Новости. Такие вариации имен собственных заставили от души посмеяться проверяющую комиссию.

Эксперты отметили, что в основном люди справляются неплохо – в их памяти еще свежи воспоминания со школьной скамьи. Тем не менее, некоторые россияне путали слова «обаяние» и «обоняние».

Специалисты пошутили, что проводить диктант весной – не лучшая, ведь все мечтают об отдыхе, даже когда пишут о «трагических последствиях».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что почти тысяча петербуржцев получили «отлично» за Тотальный Диктант.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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Организаторы Тотального диктанта рассказали о забавных ошибках
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