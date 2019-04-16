Ученые назвали простой способ сохранить ясность ума до старости

Забывчивым людям поможет обычный чеснок.

Специалисты выяснили, что на качество ума и памяти влияют не только медицинские препараты, но и обычные, так называемые народные, средства. Чтобы убедиться в этом, ученые наблюдали за мышами. Они кормили их чесноком, чтобы понять, как он влияет на память и ясность ума грызунов. Результаты приятно удивили экспертов, которые уверены – то, что хорошо для мышей, не навредит и человеку.

Ученые напомнили, что с возрастом любой человек начинает становиться забывчивым и менее внимательным и это можно исправить. Чеснок, рассказали специалисты, благоприятно влияет на микрофлору желудку и когнитивные способности пенсионеров.

Чеснок также стоит есть при нехватке витаминов, при вирусных и бактериальных инфекциях, и проблемах с защитной функцией организма и при других недугах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые нашли «лечебный» завтрак для диабетиков.