Стало известно, где и когда в России появятся платные перекрестки

Идея “Автонет” базируется на эксперименте с перекрестками, проведенном в 2006 году в Стокгольме Фото: https://pixabay.com

Идея “Автонет” базируется на эксперименте с перекрестками, проведенном в 2006 году в Стокгольме Фото: https://pixabay.com

Перекрестки, за которые надо будет платить могут появиться уже в 2020 году. Они должны будут помочь бороться с пробками на дорогах.

Как оказалось, среднемировой негативный эффект от пробок для экономики России обходится потерей 4–15% ВВП. Такие показатели привели Национальную технологическую инициативу “Автонет” к введению платных перекрестков, сообщают “Известия”.

По мнению экспертов, платные перекрестки вынудят водителей тщательнее планировать маршрут. Ввести подобные ограничения могут на узких участках дорог в определенные часы.

Платными зоны перекрестков для начала планируют протестировать. Пилотными городами станут Липецк, Ульяновск или Нижний Новгород.

Отметим, что идея “Автонет” базируется на эксперименте с перекрестками, проведенном в 2006 году в Стокгольме. Эффектом от внедрения стало сокращение пробок на 22% и ДТП на 10%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге построят три перехватывающее парковки.