В Петербурге транспортная полиция проводит рейды

Ежегодно с открытием навигационного сезона по водным артериям Петербурга начинают курсировать сотни пассажирских прогулочных трамвайчиков. Для того чтобы сделать поездки безопасными сотрудники водной полиции запланировали комплекс оперативно-профилактических мероприятий. Об этом сообщает МВД России на водном транспорте в Петербурге.

Проверки нацелены на выявление и пресечение фактов нелегальных коммерческих перевозок внутренним водным транспортом, нарушений, совершаемых в сфере незаконной добычи водных биоресурсов, фактов управления водными транспортными средствами лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и другими.

Отмечается, что по итогам навигации 2018 года транспортными полицейскими было зафиксировано более 1000 административных правонарушений. Возбуждено 18 уголовных дел. Кроме того, правоохранители спасли четверых утопающих граждан.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что опубликован график развода мостов Петербурга на 2019 год.