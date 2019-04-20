Троих с пневмонией, ожогам и травмами позвоночника спасали сотрудники санавиации в Ленобласти

Пострадавшие были доставлены в больницу Токсово, НИИ скорой помощи им. И.И. Джанилидзе и Ленинградскую областную клиническую больницу.

Сотрудники Национальной службы санитарной авиации из города Волосово в Ленинградскую областную клиническую больницу доставили мужчину 41 года. У него диагностировали диабет и пневмонию.

Также специалисты санавиации из Гатчины в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанилидзе доставили вертолетом пенсионера 70 лет с серьезными травмами головы, груди, шейного отдела позвоночника и конечностей.

Из Светогорска в больницу города Токсово на вертолете санавиации 18 апреля был доставлен мужчина 57 лет с ожогами верхних дыхательных путей, лица и обеих кистей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что санавиация в Ленобласти помогла 210 пациентам добраться до медицинских учреждений в 2018 году.