Пять самых опасных животных России по версии египтянина

Журналист египетского издания «Эль-Баляд» Карим Джамаль подобрал пятерку самых опасных животных, обитающих на территории России.

Не первом месте его рейтинга — медведь. Он заметил, что неспроста именно этот зверь есть во многих национальных сказках и был символом Олимпиады-80, которая проходила в Москве. Камчатские медведи могут бежать за добычей со скоростью до 50 километров в час, а убить её одним когтем.

Второе место рейтинга занял волк. Журналист утверждает, что это один из самых распространенных российских хищников. Волки живут в стаях, поэтому они крайне опасны. Волк легко нападет на человека. Джамаль советует при встрече с волком лезть на дерево и выжидать, когда хищнику надоест ждать добычу.

На третьем месте кабаны. По мнению автора, это животное достаточно агрессивное и его крайне сложно убить.

На последних местах топа гадюка и паук каракурт. Яд гадюки смертельно опасен, особенно для людей с массой тела менее 60 кг. Однако действие яда можно остановить антигистаминными. Укусы паука каракурта вызывают очень сильные боли.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что названы продукты, помогающие избавиться от изжоги и сонливости.