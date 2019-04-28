Зрители показа мод в Сан-Паулу сочли смерть модели на подиуме частью шоу

26-летний манекенщик Талес Котта скончался на подиуме во время дефиле в день Недели моды в Сан-Паулу. Об этом сообщает Folha de São Paulo.

Отмечается, что зрители показа мод решили, что падение модели на подиум является запланированной частью представления. Однако после того, как тело манекенщика начало трясти, а изо рта пошла пена, на сцену выбежали коллеги, которые пытались помочь модели.

Прибывшие на вызов медики, госпитализировали парня в больницу, но спасти его не удалось. Официальная причина смерти пока не названа.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в США умерла известная «охотница за привидениями». Лоррейн Уоррен была исследовательницей паранормальных явлений. Она жила в Соединенных Штатах Америки и ушла из жизни в возрасте 92 лет.