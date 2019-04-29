Водители Петербурга увидели бегущего по КАД быка (видео)

Парнокопытное животное заметили сегодня днем на скоростной дороге. Очевидцы успели записать животное на видео.
Чего только не встречали на дорогах Петербурга водители, но такое необычное зрелище – действительно редкость. Бык, вначале степенно прогуливался по КАДу, а после решил немного пробежаться.
Бык бежал достаточно долго в крайней левой полосе. Напомним, что эта полоса считается скоростной на дороге.
О происшествии сообщили очевидцы события в соцсети «ВКонтакте». В результате забега быка никто не пострадал, в том числе бык.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в центре Петербурга 9-летнюю девочку сбили на переходе.