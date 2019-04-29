Водители Петербурга увидели бегущего по КАД быка (видео)

В результате забега быка никто не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

В результате забега быка никто не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

Парнокопытное животное заметили сегодня днем на скоростной дороге. Очевидцы успели записать животное на видео.

Чего только не встречали на дорогах Петербурга водители, но такое необычное зрелище – действительно редкость. Бык, вначале степенно прогуливался по КАДу, а после решил немного пробежаться.

Бык бежал достаточно долго в крайней левой полосе. Напомним, что эта полоса считается скоростной на дороге.

О происшествии сообщили очевидцы события в соцсети «ВКонтакте». В результате забега быка никто не пострадал, в том числе бык.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в центре Петербурга 9-летнюю девочку сбили на переходе.