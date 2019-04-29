Смольный снова пытается найти подрядчика для ремонта Зеленого моста

Зеленый мост хотят отреставрировать почти за полмиллиарда. Фото: https://mostotrest-spb.ru/
Зеленый мост хотят отреставрировать почти за полмиллиарда. Фото: https://mostotrest-spb.ru/

Это уже четвертая попытка властей.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. СПб ГБУ «Мостотрест» объявил очередной конкурс, в ходе которого хотят найти подрядчика для приведения в порядок Зеленого моста. Информация о торгах появилась на сайте госзакупок.

За работы готовы заплатить 497 миллионов рублей – это меньше, чем в прошлый раз примерно на четыре миллиона. Сейчас специалисты оценивают состояние переправы как неудовлетворительное. Компания, которая возьмется за капитальный ремонт, должна будет сделать многое – нужно разобраться не только с состоянием металлоконструкций, но также с фасадом, тротуарами и прочим. Выбранной компании дадут примерно год на выполнение работ.

Напоминаем, что в предыдущий раз на конкурс откликнулась только одна компания, которая не соответствовала требованиям Смольного.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Зеленый мост планируют отреставрировать за полмиллиарда.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
зеленый мост смольный
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