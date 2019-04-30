Виновники взрыва на заводе в Кингисеппе выплатят штрафы

В общей сложности они заплатят 100 тысяч рублей. Фото: pixabay.com
В общей сложности они заплатят 100 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Трое сотрудников ответят за нарушение правил безопасности на предприятии.

Об этом стало известно 30 апреля. Следственное управление СК РФ по Ленинградской области признал виновным троих человек – они, уверены сотрудники правоохранительных органов, виноваты в нарушении правил безопасности. Штрафы должны будут выплатить директор по производству, мастер по ремонту и мастер склада. Первый заплатит 40 тысяч рублей, а другие два – по 30 тысяч рублей.

Напоминаем, что взрыв на ООО «Полипласт Северо-Запад» прогремел в январе 2019 года. В результате инцидента пострадало пять человек, а также здание завода и несколько других помещений, находящихся неподалеку. Ущерб оценили в два с половиной миллиона рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что обнаруженный «Водоканалом» боеприпас во Фрунзенском районе оказался взрывным. Его вывезли на специализированный полигон, чтобы обезвредить там.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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Виновники взрыва на заводе в Кингисеппе выплатят штрафы
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