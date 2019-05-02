Киев против упрощенного получения российских паспортов

Юрий Грымчак против упрощения получения гражданства РФ. Фото: Pixabay
Юрий Грымчак против упрощения получения гражданства РФ. Фото: Pixabay

По мнению заместителя министра по вопросам «временно оккупированных» территорий Украины Юрия Грымчака, двойное гражданство противоречит Конституции Украины.

Грымчак считает, что жителей Донбасса, который не подчиняется Киеву, необходимо лишать гражданства в случае получения российского паспорта.

Он заявил, что в соответствии с положениями Конституции Украины граждане страны могут иметь паспорт только одной страны. Именно это мнение служит причиной заявлений Грымчака о том, что гражданство Украины могут потерять те, кто получают гражданство РФ. Он сообщил об этом в эфире «5 канала».

По его мнению, упрощение процесса получения российского паспорта может облегчить жизнь ополченцам ДНР и ЛНР. Он считает, что именно эту цель преследуют власти России.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Владимир Зеленский решил, кто станет главой его администрации.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
гражданство украина Юрий Грымчак
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