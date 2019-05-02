Киев против упрощенного получения российских паспортов

По мнению заместителя министра по вопросам «временно оккупированных» территорий Украины Юрия Грымчака, двойное гражданство противоречит Конституции Украины.

Грымчак считает, что жителей Донбасса, который не подчиняется Киеву, необходимо лишать гражданства в случае получения российского паспорта.

Он заявил, что в соответствии с положениями Конституции Украины граждане страны могут иметь паспорт только одной страны. Именно это мнение служит причиной заявлений Грымчака о том, что гражданство Украины могут потерять те, кто получают гражданство РФ. Он сообщил об этом в эфире «5 канала».

По его мнению, упрощение процесса получения российского паспорта может облегчить жизнь ополченцам ДНР и ЛНР. Он считает, что именно эту цель преследуют власти России.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Владимир Зеленский решил, кто станет главой его администрации.