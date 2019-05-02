На Дворцовой площади стартовали «Звездная» и «Майская» эстафеты

Майская и Звездные эстафеты на Дворцовой. Фото: Gazeta.SPb
Майская и Звездные эстафеты на Дворцовой. Фото: Gazeta.SPb

Две традиционные легкоатлетические эстафеты открыли спортивный летний сезон на Дворцовой площади в Петербурге в четверг, 2 мая.

Несмотря на похолодание и вероятный дождь, на главной площади города собралось много участников и зрителей, сообщает корреспондент Gazeta.SPb.

Забег на Дворцовой. Фото: Gazeta.SPb
Забег на Дворцовой. Фото: Gazeta.SPb

В этом году правительство Петербурга и Комитет по физической культуре и спорту приняли решение совместить проведение Майской и Звездной эстафет, посвятив последнюю 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Забег на Дворцовой. Фото: Gazeta.SPb
Забег на Дворцовой. Фото: Gazeta.SPb

Как сообщает корреспондент Gazeta.SPb, забег начался с Дворцовой площади, далее участники преодолеют маршрут от Певческой площади до Аптекарского переулка, потом пробегут по Миллионной улице и финишируют на Дворцовой.

Забег на Дворцовой. Видео: Gazeta.SPb

В эстафете принимают участие команды петербургских вузов, спортшкол и спортивных организаций. Дистанция забега — около восьми километров.

Также на Дворцовой площади проходит концерт с участием местных музыкальных коллективов.

Концерт на Дворцовой. Видео: Gazeta.SPb

Впервые «Майскую эстафету» провели в 1923 году.

История «Звездной эстафеты» берет свое начало в 1946 году. Сегодня, 2 мая, спортсмены пробегут по тому же маршруту, которым в 1945 году домой возвращались бойцы из Ленинграда после Парада Победы в Москве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в первомайском шествии приняли участие более 100 тысяч человек

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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