На Дворцовой площади стартовали «Звездная» и «Майская» эстафеты

Две традиционные легкоатлетические эстафеты открыли спортивный летний сезон на Дворцовой площади в Петербурге в четверг, 2 мая.
Несмотря на похолодание и вероятный дождь, на главной площади города собралось много участников и зрителей, сообщает корреспондент Gazeta.SPb.
В этом году правительство Петербурга и Комитет по физической культуре и спорту приняли решение совместить проведение Майской и Звездной эстафет, посвятив последнюю 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщает корреспондент Gazeta.SPb, забег начался с Дворцовой площади, далее участники преодолеют маршрут от Певческой площади до Аптекарского переулка, потом пробегут по Миллионной улице и финишируют на Дворцовой.
Забег на Дворцовой. Видео: Gazeta.SPb
В эстафете принимают участие команды петербургских вузов, спортшкол и спортивных организаций. Дистанция забега — около восьми километров.
Также на Дворцовой площади проходит концерт с участием местных музыкальных коллективов.
Концерт на Дворцовой. Видео: Gazeta.SPb
Впервые «Майскую эстафету» провели в 1923 году.
История «Звездной эстафеты» берет свое начало в 1946 году. Сегодня, 2 мая, спортсмены пробегут по тому же маршруту, которым в 1945 году домой возвращались бойцы из Ленинграда после Парада Победы в Москве.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в первомайском шествии приняли участие более 100 тысяч человек