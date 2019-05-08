Хулиганам предложат сидеть на шипах или падать навзничь

На днях стало известно, что в Петербурге возродят скамейки, которые в Ленинграде называли «диванами» и которые пропали в нулевых годах. Теперь они возвращаются, благодаря горожанке, победившей в проекте «Твой бюджет». Петербуржцы рады новым скамейкам, но боятся, что их быстро разрушат.

В понедельник, 6 мая, Gazeta.SPb писала о том, что петербуржцы добились установки легендарных скамеек, которые называли в Ленинграде «диванами». Они даже считались своеобразным символом Северной столицы, наряду с разводными мостами, но в нулевых годах их стало намного меньше. В 2019 году на Васильевском острове установят 41 уличный «диван», рассказала победительница проекта «Твой бюджет» Мария Тиника. Отметим, именно по её инициативе, объединенной с предложениями петербурженок Олеси Сербиной и Валентины Соловьевой, скамейки стали возвращаться. Несколько уличных «диванов» уже поставили на 14-й и 15-й линиях Васильевского острова.

Мария Тиника задумалась о скамейках, потому что, например, в месте, где она живет, около Набережной Лейтенанта Шмидта, их не было вообще. Петербуржцы в обсуждениях этой темы в соцсети «ВКонтакте» и на интернет-сервисе «Яндекс. Район» тоже замечают, что в городе мало скамеек. И особенно это плохо для пожилых людей, которым некуда присесть во время прогулки. В соцсети «ВКонтакте» петербуржцы просят вернуть уличные «диваны» в Автово, на Петровскую набережную. Один пользователь пишет, что вообще пора «наладить серийное производство таких лавок-диванов и заставить ими весь город». Некоторые отмечают, что такие скамейки появились на детской площадке в их районе, а в Таврическом саду они и вовсе сохранились.

На сервисе «Яндекс. Район» петербуржцы пишут, что не верят в то, что культурный уровень горожан достиг уровня, когда на скамейку не забираются с ногами, а сидят тем «местом», каким положено. И думают, как защитить уличные «диваны» от вандалов. Один пользователь предлагает сделать геометрию лавочек такой, чтобы человек, который садится на спинку, «перевешивал» и падал вместе со скамейкой. Другой петербуржец предлагает «набить шипы» по верхнему краю скамейки, куда некоторые любят «пристраивать свою пятую точку». Впрочем, несмотря на то, что предложения шуточные, они имеют место быть, потому грязные или поломанные скамейки вряд ли пригодны для отдыха.

Сейчас, пока полюбившиеся петербуржцам скамейки-«диваны» только начинают устанавливать в городе, проблема их уничтожения стоит не так остро. А за вандализм, то есть за порчу имущества в общественных местах, существует уголовная ответственность. Кстати, в этом случае она наступает с 14-ти лет, то есть компанию нерадивых подростков, если они испортили скамейку, можно «привлечь». За вандализм грозит штраф до 40 тыс. рублей, а при отягчающих обстоятельствах – ограничение свободы на срок до трех лет. Поэтому, если вовремя выявлять вандалов, о судьбе возвращающихся ленинградских «диванов» можно не переживать или переживать меньше.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге снова установят больше 40 скамеек – ленинградских «диванов».