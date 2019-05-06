В Петербурге снова установят 41 скамейку-«диван»

Лавочки поставят благодаря инициативным горожанам. Фото: pixabay
Лавочки поставят благодаря инициативным горожанам. Фото: pixabay

В Петербурге по инициативе граждан скоро снова установят знаменитые лавочки-«диваны».

Установки старых лавочек на улицах Северной столицы добились местные жители, об этом сообщает Петербургский дневник В прошлом году петербуржцы приняли участие в конкурсе «Твой бюджет», они выдвинули заявки на установку скамеек.

Известно, что всего в 2019 году запланировано установить 41 лавочку на Васильевском острове. Первые уличные «диванчики» были поставлены в марте этого года на 14-15 линиях.

«Из общего количества лавочек 31 поставят на бульварах, 8 – на Среднем проспекте», – прокомментировала одна из инициаторов установки скамеек. Также «ленинградские диваны» могут быть установлены на улице Кораблестроителей.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что с Морской набережной украли две скамейки весом полтонны.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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