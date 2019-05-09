Стивен Сигал побывал на праздничном параде в Москве

Стивен Сигал является гражданином РФ с 2016 года. Фото: Википедия

Стивен Сигал является гражданином РФ с 2016 года. Фото: Википедия

Американский актер Стивен Сигал приехал в столицу для посещения парада Победы, приуроченного к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Сигал является также специальным представителем Министерства внутренних дел Российской Федерации по российско-гуманитарным связям. Российское гражданство актер получил ещё в ноябре 2016 года.

Он приехал на Красную площадь сегодня утром, 9 мая, в компании своей жены. Пара села на трибуне и повесила на верхнюю одежду георгиевские ленточки.

Актер высоко оценил мероприятие. Он сказал, что выл в восторге и рад был находиться на торжестве.

В параде Победы на Красной площади приняли участие 13 тысяч военнослужащих, а также 132 единицы различной военной техники. К сожалению, из-за плохих погодных условий самолетам выступить не удалось.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов вместе в ветеранами посмотрел парад Победы на Дворцовой площади.