Петербуржцы страдают от атак хищных ворон

От действий агрессивных ворон пострадали преимущественно женщины. Однако специалисты дали объяснение поведению птиц.
Как сообщает издание «Петербургский дневник», хищные вороны нападают на прохожих на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Очевидцы сообщают, что в большинстве случаев птицы атакуют женщин, кидаются на головы.
Эксперты сообщили, что ничего необычного в таком поведении птиц нет. Причина простая и обусловлена проявлением родительской заботы. В текущий сезон оперившиеся птенцы учатся летать и часто выпадают из своего гнезда. По этой причине вороны-родители ведут себя обеспокоено.
Специалисты советуют не паниковать, если вы попали в подобную ситуацию. Рекомендуется просто отмахнуться от птицы руками, но нельзя показывать им свой страх.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Южном ранке Санкт-Петербурга нашли и сожгли сыр из Европы.