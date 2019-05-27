В Киеве треснул стеклянный мост. Мэр города Кличко назвал это диверсией

Сутки назад открывшийся стеклянный мост в центре Киева треснул. Жителей срочно эвакуировали с сооружения.

Стеклянный пешеходный мост в Киеве треснул спустя 24 часа после торжественного открытия. Граждан попросили уйти с моста. Трещина образовалась на одной из полностью застекленных обзорных площадок моста.

Местные жители назвали достопримечательность в честь мэра города — «мост Кличко». Архитектурное сооружение открыли в День Киева.

Глава города Виталий Кличко заявил, что просто так, учитывая толщину и характеристики стекла, подобное произойти не могло.

Известно, что основной версией причины поломки моста называют акт вандализма. Однако мэр всерьез отмечает, что властями рассматривается также версия того, что мост обстреляли.

Сотрудники полиции, дежурившие на входе моста утверждают, что стеклянное покрытие могло не выдержать веса группы молодых людей, которая «активно на нем прыгала». Градоначальник дал указание правоохранительным органам – срочно найти хулиганов и наказать.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге разорвало водопроводную трубу рядом с детской площадкой.