В Киеве треснул стеклянный мост. Мэр города Кличко назвал это диверсией

Виталий Кличко. Фото: сайт партии
Виталий Кличко. Фото: сайт партии "Удар"

Сутки назад открывшийся стеклянный мост в центре Киева треснул. Жителей срочно эвакуировали с сооружения.

Стеклянный пешеходный мост в Киеве треснул спустя 24 часа после торжественного открытия. Граждан попросили уйти с моста. Трещина образовалась на одной из полностью застекленных обзорных площадок моста.

Местные жители назвали достопримечательность в честь мэра города — «мост Кличко». Архитектурное сооружение открыли в День Киева.

Глава города Виталий Кличко заявил, что просто так, учитывая толщину и характеристики стекла, подобное произойти не могло.

Известно, что основной версией причины поломки моста называют акт вандализма. Однако мэр всерьез отмечает, что властями рассматривается также версия того, что мост обстреляли.

Сотрудники полиции, дежурившие на входе моста утверждают, что стеклянное покрытие могло не выдержать веса группы молодых людей, которая «активно на нем прыгала». Градоначальник дал указание правоохранительным органам – срочно найти хулиганов и наказать.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге разорвало водопроводную трубу рядом с детской площадкой.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
вандализм виталий кличко мост петербург уиев украина
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Возложение цветов к памятнику Петра I ограничит движение транспорта
В Петербурге начинается прием заявок на творческий конкурс «Я художник — я ...
Полезно перед летом: ученые рассказали, кого чаще кусают комары
В Киеве треснул стеклянный мост. Мэр города Кличко назвал это диверсией
Гидрофлай-спортсмены установили мировой рекорд в Петербурге
Астероид с маленькой “Луной” пролетел мимо Земли
Частный дом загорелся в СНТ Дунай в дождливое воскресенье
Струя кипятка бьет до четвертого этажа на Вознесенском (видео)