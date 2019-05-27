Петербург стал одним из лидеров по социальной ориентированности бюджетов

В Петербурге на первом месте среди социальных расходов стоит сфера образования. Фото: https://pixabay.com
В Петербурге на первом месте среди социальных расходов стоит сфера образования. Фото: https://pixabay.com

Лидирующие позиции также заняли Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В аутсайдерах оказались Чукотка, Камчатка и Якутия, сообщают “РИА. Новости”. Петербург и Москва возглавили список лидеров по социальной ориентированности бюджетов за счет увлечения суммарного дохода консолидированного бюджета.

Так, сообщает издание, расходы консолидированных бюджетов всех субъектов Российской Федерации на образование в 2018 году увеличились на 12,1%.

В Москве и Петербурге по итогам 2018 года объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека. Не отстают от лидеров и в ХМАО и ЯНАО.

В Петербурге на первом месте среди социальных расходов стоит сфера образования. В столице — социальная политика и также образование.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург вошел в тройку комфортных для предпринимательства городов России.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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Петербург стал одним из лидеров по социальной ориентированности бюджетов