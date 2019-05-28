В Петербурге герой-любовник осужден за поджог автомобиля соперника за 1,5 млн рублей

Ущерб он выплатит только через 10 лет. Фото: pixabay

Ущерб он выплатит только через 10 лет. Фото: pixabay

Суд признал виновным мужчину в том, что тот поджег машину, принадлежащую новому избраннику его любимой женщины.

Гражданин признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущество, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

Установлено, что гражданин, ревнуя потерпевшего, который встречался с его бывшей сожительницей, облил легковоспламеняющейся жидкостью машину нового избранника «VolvoXC 90» и поджег его.

Сумма причиненного ущерба, по мнению экспертов, составила более 1,5 млн рублей.

Поджигатель свою вину полностью признал, обязался выплачивать потерпевшему по 10 тыс. рублей ежемесячно. То есть, погасить долг он сможет более чем через 10 лет.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, а также взыскал в пользу потерпевшего всю сумму причиненного ущерба.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что данные Росстата: половине российских семей денег хватает только на еду и одежду.