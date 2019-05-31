Договор о развязке в Кудрово подпишут на ПМЭФ

ИКЕА вложит в развитие проекта 700 млн рублей. Фото: lenobl.ru
ИКЕА вложит в развитие проекта 700 млн рублей. Фото: lenobl.ru

Проект составят к следующему лету, а строительство начнут в 2021 году.

Правительство Ленобласти и подразделение ИКЕА планирует подписать договор о строительстве развязки и подъезда к Кудрово на ПМЭФ, сообщили Gazeta.SPb в региональном правительстве в пятницу 31 мая.

Схему строительство дорожной сети у “Меги” и передачу имущества Ленобласти обсудили на совещании зампреда Михаила Москвина. Дорогу Р-21 “Кола” специально перестроят с развязкой на 12-ом км +575 по поручению губернатора Александра Дрозденко. Работами займется ГКУ “Ленавтодор”, а ИКЕА отдаст предприятию на баланс уже построенное и вложит в проект 700 млн рублей.

Воплотят идею еще нескоро: к лету следующего только закончат проект, а само строительство стартует в 2021-ом. В проекту учтут развитие Кудрово и появление в нем станции метро.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге отремонтируют Корабельную улицу.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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Договор о развязке в Кудрово подпишут на ПМЭФ
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