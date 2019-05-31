Капремонт Корабельной улицы проведет АО «НИК»

Стоимость контракта составляет почти 600 миллионов рублей.

По результатам электронного аукциона была подана единственная заявка на проведение работ по капитальному ремонту Корабельной улицы в Санкт-Петербурге. Победителем названо АО «НИК». Работы начнутся в следующем году.

В роли заказчика выступает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга в лице СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства, сообщили Gazeta.SPb в администрации города.

Известно, что проектную документацию разрабатывала подрядная организация ООО «ПИИ «Северная Магистраль».

В рамках капремонта будет заменено асфальтовое покрытие дороги, благоустроены тротуары, переустроена паркинговая зона и остановки общественного транспорта, также сети канализации и водоотведения будут обновлены, как и уличное освещение, кабельные линии и другое.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржцам разрешат вывешивать флаг города не только по праздникам.