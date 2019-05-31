Петербуржцам разрешат вывешивать флаг города не только по праздникам

Правительство Петербурга разрешило жителям Северной столицы вывешивать флаг города на балконах в любой день. Соответствующий проект закона был принят Законодательным собранием в третьем чтении.

Ранее использовать флаг можно было только в дни государственных праздников, на торжественных мероприятиях и согласованных митингах.

«Прогулка или езда с флагом Санкт-Петербурга в «обычный» день нарушала статью 47 городского Кодекса об административных правонарушениях, и нередко людей действительно штрафовали», — прокомментировал инициативу лидер фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко.

По словам депутата, предлагается разрешить использование символа Петербурга и его изображения в некоммерческих целях, если его использование не является публичным проявлением неуважения к государственному символу.

Законопроект принят в целом и направлен на подписание губернатору.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге запретили продажу энерегетиков несовершеннолетним.