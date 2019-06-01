Петербург посетит президент Болгарии

Румен Радев. Фото: bta.bg
Румен Радев. Фото: bta.bg

Президент Болгарии Румен Радев намерен посетить Петербург с официальным визитом. Как сообщает портал «Русская Болгария», в Северную столицу болгарский лидер прибудет на Петербургский международный экономический форум, который будет проходить в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 6 по 8 июня.

Отмечается, что Румен Радев проведет встречу с представителями болгарской диаспоры на Васильевском острове.

Также в форуме примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Молдавии Игорь Додон, министр финансов Антон Силуанов и другие.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге на международном экономическом форуме представят новый вариант внешнего вида ледовой арены для предстоящего ЧМ по хоккею. Также на ПМЭФ-2019 правительство Ленобласти и подразделение ИКЕА планирует подписать договор о строительстве развязки и подъезда к Кудрово.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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