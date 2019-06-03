Беглов: только 64% дорог в Петербурге не нуждаются в ремонте

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Врио губернатора предложил увеличить расходы на ремонт магистралей.

Об этом стало известно сегодня, 3 июня. Своими намерениями глава Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился в эфире «Радио России».

Он уверен, что состояние дорог нельзя назвать хорошим, поэтому необходимо заняться этим вопросом. На данный момент 36% трасс в Санкт-Петербурге нуждаются в ремонте, поэтому он хочет выделить дополнительные средства из бюджета на их восстановление.

Напоминаем, что состояние дорог ухудшилось после зимы – в результате образовались ямы, которые становились причинами для аварий.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге произведут ремонт дороги: Московское шоссе станет безопаснее. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы сообщает, что за время проведения тендера поступила лишь одна заявка — от общества CК «Орион Плюс». Данная компания подходила по всем требованиям и условиям участия в конкурсе, поэтому и была выбрана.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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